Cide'de öğrencilere "Vatanseverlik" konferansları düzenlendi
Kastamonu'nunCide ilçesinde öğrencilere yönelik "Vatanseverlik" konferansları gerçekleştirildi.
Kastamonu'nunCide ilçesinde öğrencilere yönelik "Vatanseverlik" konferansları gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, Cide İlçe Müftülüğü ve Cide Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle, ilçedeki ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İmam Hatip, Şehit Necmi Yıldırım, Şehit Ayşe Aykaç, Şehit Osman Yılmaz ve Fahri Aygün Ortaokullarında gerçekleştirilen konferanslara, öğrenciler ilgisi gösterdi.
Konferanslara Vaiz Rabia Esmer, Kur'an Kursu Öğreticileri Şeyma Keleş, Mustafa Arslan ve Osman Ün konuşmacı olarak katıldı.
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