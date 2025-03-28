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        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, haklarında 17 yıl 4 ay ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:39 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:46
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        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, haklarında 17 yıl 4 ay ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, "evden hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.A. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.Y. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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