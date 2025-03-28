Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, haklarında 17 yıl 4 ay ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da, haklarında 17 yıl 4 ay ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmada, "evden hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.A. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.Y. yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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