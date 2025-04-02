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        "2025 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı" ilan edildi

        Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik uygulanacak "2025 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı"nın ilan edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:55
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        "2025 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı" ilan edildi
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        Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik uygulanacak "2025 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı"nın ilan edildiği bildirildi.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan açıklamada, program kapsamında KUZKA tarafından bölgede gerçekleştirilecek turlara ve kilit etkinliklere 15 milyon lira destek sağlanacağı aktarıldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından programın ilan edildiği vurgulanan açıklamada, TR82 Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde toplam geceleme sayısının artırılması ve bölgede turizm sektör gelirlerinin artırılması amaçlanan 15 milyon lira bütçeli program kapsamında, seyahat acentaları tarafından düzenlenecek konaklamalı tur programlarının, Turistik Tuz Ekspresi turlarının ve bölgede gerçekleştirilecek kilit etkinliklerin desteklenmesinin planlandığı belirtildi.

        TR82 Bölgesi özelinde ilk kez 2024 yılında uygulanan "Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı" ile TÜRSAB A Grubu seyahat acenteleri tarafından Bölgede gerçekleştirilen 2 ya da 3 gece konaklamalı tur programları ve tren turu paketlerinin desteklendiği hatırlatılan açıklamada, "Özellikle Ankara çıkışlı günübirlik Turistik Tuz Ekspresi tur programları başarıyla uygulanmış, 11 tren seferi tam doluluk ile icra edilmişti. 2025 yılında bir kez daha uygulamaya alınan Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı kapsamında, Turistik Tuz Ekspresi tren turu paketleri ile bölgeye gerçekleştirilecek 2 ve 3 gece konaklamalı tur programları yine destek kalemlerinin içinde yer alırken, 1 gece konaklamalı tur programları da destek kapsamına alındı. Kastamonu Çankırı ve Sinop illerinde en az 1 gece ve 1 gün süreli konaklamalı tur paketleri teşvik programından faydalanabilecek." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Program kapsamda, 1 gece konaklamalı paketlerde kişi başı destek miktarı 750 lira olarak belirlenirken, 2 ve 3 gece konaklamalı paketlerde kişi başı destek miktarı gecelik bin lira olacak. Bu yıl ilk kez yurt dışı konaklamalı tur programlarına yönelik ek desteklerle genişletilen program çerçevesinde destek miktarı kişi başı gecelik 3 bin lira olarak uygulanacak. Turistik Tuz Ekspresi tur paketleri için belirlenen destek tutarı ise yıl boyunca kişi başı 800 lira olacak. 2025 Yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı, tur paketleri dışında bölgede gerçekleştirilecek kilit etkinliklerin desteklenmesine yönelik yeni bir bileşen de içeriyor. Bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamı destekleyici, ziyaretçiler için katma değerli deneyimler sunan etkinlikler için azami 400 bin liraya kadar olan destek de verilebilecek. 02 Nisan'da ilan edilen Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Mali Destek Programı'na bütçe sınırları dahilinde kilit etkinlikler için 30 Eylül 2025, tur paketleri için 12 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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