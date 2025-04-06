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        Karadeniz'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı ağlara takıldı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:36
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        Karadeniz'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı ağlara takıldı
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        Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı takıldı.

        Balıkçı Kamil Gür ve Mustafa Acar, Karadeniz'e bıraktıkları ağı çekmek üzere denize açıldı. İlçe açıklarında avlanan balıkçılar çektikleri ağda, 4 kilogram ağırlığında fener balığı ve 1 kilogram 700 gramlık kırlangıç balığına rastladı.

        Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada son yıllarda bu iki türün Karadeniz'de de görülmeye başladığını söyledi.

        Özellikle fener balığına yılda bir iki sefer denk geldiklerini belirten Acar, "Normalde bunlar Ege taraflarının balığı, buralarda son zamanlarda görülmeye başlandı. Belki senede bir iki sefer denk gelir. Çok güzel bir balık, çorbası olacak inşallah gittiği yerde. Büyük kırlangıç da buralarda çok nadir görülür. Nasip oldu bugün ikisi de ağımıza takıldı." dedi.

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