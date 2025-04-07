Şehit Ali Topkaraoğlu, Tosya'da kabri başında anıldı

Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve katılımcılar tarafından şehitlikte bulunan bütün şehitlerin mezarlarına tek tek kırmızı karanfil bırakıldı.

Mardin'de 1969 yılında şehit olan Ali Topkaraoğlu için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

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