Kastamonu Valiliğinden soğuk hava uyarısı

Kastamonu Valiliğince, etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın 7 Nisan Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece birden düşeceği aktarılan açıklamada, "Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizin iç kesimlerinde zirai don riski bulunmaktadır. Bölgemizde 7 Nisan ila 13 Nisan 2025 arasında hava sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşeceği, soğuk havanın bölgemizde hafta sonuna kadar etkili olacağı öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.