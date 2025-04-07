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        Cide'de su ve kanalizasyon şebekelerinde bakım onarım çalışması sürüyor

        Cide Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçede bakım onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:51
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        Cide'de su ve kanalizasyon şebekelerinde bakım onarım çalışması sürüyor
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        Cide Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçede bakım onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerinde çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

        Olası mağduriyetleri en aza indirmek amacıyla hatlarda meydana gelen arızaları ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak giderdiği belirtilen açıklamada, "Arıza giderme çalışmalarının yanı sıra, müdürlük ekiplerinin su ve kanalizasyon şebeke hatlarında bulunan kuyu, depo ve ilgili tesislerde düzenli olarak bakım, onarım, temizlik ve iyileştirme faaliyetlerini de titizlikle gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

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