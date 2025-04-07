Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile beraberindeki Mehmet K. (65) ve Aşkın B. (30) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet O. (41) idaresindeki otomobil Kastamonu-Devrekani kara yolunun Devrekani kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

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