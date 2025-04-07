Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet O. (41) idaresindeki otomobil Kastamonu-Devrekani kara yolunun Devrekani kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Mehmet K. (65) ve Aşkın B. (30) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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