Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sürüyor.

Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Karla birlikte bölgede sis de etkisini gösteriyor.

Kamyon şoförü Nizamettin Duruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan Kastamonu'ya malzeme getirdiğini belirtti.

Duruk, "Şu anda muazzam bir hava var. Kar yağışının keyfini çıkarıyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda kar yağışı görmüştük. Her yıl bu mevsime kar yağışının denk gelmesiyle mevsim de güzel oluyor, bereketli oluyor. Bize öncelikle kar lazım, su lazım. Doğa için, insanlar için, yaban hayatı için. Kar yağışından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.