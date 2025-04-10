Kastamonu'da emniyet teşkilatı 88 yıl sonra aynı fotoğrafı çektirdi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personeli, "Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla 1937'de çekilen fotoğrafın benzerini çektirdi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, araştırmacı yazar Hamdi Nalbant'ın koleksiyonunda yer alan ve 88 yıl önce Kastamonu Valiliği binası önündeki merdivenlerde dönemin Emniyet Müdürü Muhsin Gökkaya ve 14 personelinin yer aldığı fotoğraf karesi için Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve ekibi, aynı yerde benzer pozu verdi.

Tarihi fotoğraf karesi, 88 yıl sonra yeniden hayat buldu.

Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, koleksiyoner olarak Kastamonu ile ilgili fotoğraf ve evrakları biriktirdiğini söyledi.

Emniyet ile ilgili olan bu fotoğrafı da müzayededen alarak arşivine kazandırdığını anlatan Nalbant, "Fotoğrafın 88 yıl sonra tekrar canlandırılmasının hoş olacağını düşündüm. Konuyu İl Emniyet Müdürümüzle paylaştım. Kendisi personeliyle gelerek benzer pozu verdiler, arkadaşlarımız da aynı fotoğrafı çektiler. Yıllar sonra benzer karenin ortaya çıkmasının hoş bir görüntü olduğunu düşünüyoruz." dedi.