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        Cide'de kadınlara yönelik Kur'an kursu tamamlandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde kadınlara yönelik gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim kursu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:08
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        Cide'de kadınlara yönelik Kur'an kursu tamamlandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde kadınlara yönelik gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim kursu tamamlandı.

        İlçe Müftülüğü ile Cide İlçe Kaymakamlığı tarafından Aile Destek Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen eğitim, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Rabia Esmer tarafından verildi.

        Kursun sonunda İlçe Müftüsü Sinan Eravcı'nın katılımıyla kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

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