Cide'de kadınlara yönelik Kur'an kursu tamamlandı

İlçe Müftülüğü ile Cide İlçe Kaymakamlığı tarafından Aile Destek Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen eğitim, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Rabia Esmer tarafından verildi.

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