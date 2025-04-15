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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

        Kastamonu merkez ve İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:26
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        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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        Kastamonu merkez ve İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda K.K. ve B.K'nin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        İnebolu ilçesinde S.D'ye ait araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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