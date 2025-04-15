Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Bu kapsamda K.K. ve B.K'nin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

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