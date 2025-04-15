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        Kastamonu'da Turizm Haftası kutlandı

        Kastamonu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:06
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        Kastamonu'da Turizm Haftası kutlandı
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        Kastamonu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı.

        Etkinlikler kapsamında il protokolü, yöresel kıyafetli öğrenciler, Azdavay, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinden yöresel kıyafetli kadınlar ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Cevizlik Park'tan Belediye Bandosu eşliğinde başlayan etkinlikte, Kastamonu Kamp ve Off Road Kulübü (KAMPOFF) ile Kastamonu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (KASDOFF) üyeleri güzergah boyunca araçlarıyla Karaçomak Deresi'nden geçiş yaptı.

        Etkinliğe 37 Riders Motosiklet Kulübü ve Klasik 37 Kulübü üyeleri de klasik araçlarıyla destek verdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından program halk oyunları ekibi gösterisiyle devam etti.

        Program kapsamında Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından turizm konulu resim, Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneğince (KASFOT) Kastamonu fotoğrafları ile yöresel ürünler sergilerinin açılışı gerçekleştirildi.

        Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda konuşan Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven, turizmin sadece bir sektör değil, aynı zamanda bir tanıtım, kalkınma ve gönül köprüsü olduğunu ifade ederek, "Bu köprünün ayaklarından biri de hiç şüphesiz Kastamonu'dur. Tarihi ve kültürel özellikleri, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan şehrimizi el birliğiyle turizmde hak ettiği yere ulaştırmak istiyoruz." dedi.

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burhan Sevim de kentin, binlerce yıllık tarihiyle Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Turizmin sadece bir sektör olmadığına işaret eden Sevim, "Turizm, aynı zamanda barışın, kültürel etkileşimin ve sürdürülebilir kalkınmanın küresel aracıdır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan uluslararası turizm hareketlerine katılmış ve yaklaşık 1,5 trilyon dolar harcama yapmıştır. Türkiye ise bu büyük hareketlilik içerisinde dünyanın en çok turist çeken ilk 5 ülkesi arasında yer almıştır." diye konuştu.

        Sevim, Kastamonu'nun Türkiye'nin en özel turizm destinasyonlarından biri olduğunu kaydetti.

        Kastamonu tanıtım filmi ile Turizm Haftası konulu sokak röportajların gösteriminin gerçekleştirildiği programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları konser verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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