91 yaşındaki babasıyla yaptığı şimşir kaşıkları geleceğe taşıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 91 yaşındaki babası ile birlikte şimşir kaşık yapan Yüksel Erdoğan, mesleğini geleceğe taşıyor.

Aşıklı köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Yüksel Erdoğan, 11 yaşında kaşık yapmaya başladı.

Yaptığı kaşıkları Türkiye'deki birçok ilin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'ya da gönderen Erdoğan, AA muhabirine, şimşir kaşığın dede mesleği olduğunu söyledi.

Kaşık yapmayı dedesinden ve babasından öğrendiğini ifade eden Erdoğan, "20 çeşit şimşir kaşık yapıyoruz. Şimşir ağacının özelliği uzun ömürlü oluyor ve bakteri barındırmıyor. Çevremizdeki 8 köyün tamamında şimşir kaşık yapılıyordu. Bu çevrenin geçimi kaşığa bağlıydı. Haftada 60 bin kaşık yapılıyordu. Şu anda yapan 2-3 kişi kaldı." dedi.

Şimşir kaşık yapımının detaylarını anlatan Erdoğan, ilk önce şimşir ağacının kurutulduğunu söyledi.

Daha sonra keser, törpü ve bıçakla kaşıkların oyulduğunu anlatan Erdoğan, "Talep çok var, sipariş usulü üretiyoruz. İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'ya da gönderiyoruz. Bir kaşığın yapımı yarım saat ile 3 saat arasında değişiyor. Günde en fazla 20 tane kaşık yapılabiliyor." dedi.

Kaşıkları babasıyla birlikte yaptığını ifade eden Erdoğan, "Babam 91 yaşında hala yapmaya çalışıyor, bana yardım ediyor. Psikolojik olarak da rahatlatıyor. Önceden tek tek istiyorlardı şimdi 6 ya da 12'li set olarak yapıyoruz." diye konuştu.

Asım Erdoğan ise 80 yıldır şimşir kaşık yaptığını belirtti.

Şimşir kaşığın sağlıklı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ben de babamdan öğrendim. Gençlerin de yapmasını isterim." ifadelerini kullandı.