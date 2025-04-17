Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        91 yaşındaki babasıyla yaptığı şimşir kaşıkları geleceğe taşıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 91 yaşındaki babası ile birlikte şimşir kaşık yapan Yüksel Erdoğan, mesleğini geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        91 yaşındaki babasıyla yaptığı şimşir kaşıkları geleceğe taşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 91 yaşındaki babası ile birlikte şimşir kaşık yapan Yüksel Erdoğan, mesleğini geleceğe taşıyor.

        Aşıklı köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Yüksel Erdoğan, 11 yaşında kaşık yapmaya başladı.

        Yaptığı kaşıkları Türkiye'deki birçok ilin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'ya da gönderen Erdoğan, AA muhabirine, şimşir kaşığın dede mesleği olduğunu söyledi.

        Kaşık yapmayı dedesinden ve babasından öğrendiğini ifade eden Erdoğan, "20 çeşit şimşir kaşık yapıyoruz. Şimşir ağacının özelliği uzun ömürlü oluyor ve bakteri barındırmıyor. Çevremizdeki 8 köyün tamamında şimşir kaşık yapılıyordu. Bu çevrenin geçimi kaşığa bağlıydı. Haftada 60 bin kaşık yapılıyordu. Şu anda yapan 2-3 kişi kaldı." dedi.

        Şimşir kaşık yapımının detaylarını anlatan Erdoğan, ilk önce şimşir ağacının kurutulduğunu söyledi.

        Daha sonra keser, törpü ve bıçakla kaşıkların oyulduğunu anlatan Erdoğan, "Talep çok var, sipariş usulü üretiyoruz. İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'ya da gönderiyoruz. Bir kaşığın yapımı yarım saat ile 3 saat arasında değişiyor. Günde en fazla 20 tane kaşık yapılabiliyor." dedi.

        Kaşıkları babasıyla birlikte yaptığını ifade eden Erdoğan, "Babam 91 yaşında hala yapmaya çalışıyor, bana yardım ediyor. Psikolojik olarak da rahatlatıyor. Önceden tek tek istiyorlardı şimdi 6 ya da 12'li set olarak yapıyoruz." diye konuştu.

        Asım Erdoğan ise 80 yıldır şimşir kaşık yaptığını belirtti.

        Şimşir kaşığın sağlıklı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ben de babamdan öğrendim. Gençlerin de yapmasını isterim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Kastamonu, Bahreynli ilk turist kafilesini ağırladı
        Kastamonu, Bahreynli ilk turist kafilesini ağırladı
        Küre'ye spor tesisi yapılacak
        Küre'ye spor tesisi yapılacak
        Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler için bilim fuarı açıldı
        Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler için bilim fuarı açıldı
        Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor etkinlikleri gerçekl...
        Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor etkinlikleri gerçekl...
        Demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksörün hedefi dünya şampi...
        Demir döverek organizasyonlara hazırlanan milli boksörün hedefi dünya şampi...
        Kastamonu'da Turizm Haftası kutlandı
        Kastamonu'da Turizm Haftası kutlandı