Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının eşi tutuklandı

        Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının eşi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

        Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C'nin (23) gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.

        Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

        Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binada dün, kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine eve giren polis ekipleri, Elif C'nin bıçaklanarak öldürüldüğü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kadının hamile olduğu tespit edilmişti. Kadının eşi B.C. gözaltı alınmış, 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü
        Kastamonu'da yıkım çalışması devam eden binanın bir bölümü çöktü
        Taşköprü'de özel bireye akülü sandalye teslim edildi
        Taşköprü'de özel bireye akülü sandalye teslim edildi
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Kuşcu Şenpazar ve Cide ilçelerini ziyar...
        Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Kuşcu Şenpazar ve Cide ilçelerini ziyar...
        Hamile kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü, eşi gözaltına alındı
        Hamile kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü, eşi gözaltına alındı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da bir evde hamile kadının cesedine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da bir evde hamile kadının cesedine ulaşıldı