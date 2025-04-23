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        Kastamonu'da Kızılay ve hastane yönetimi hasta çocukların yüzünü güldürdü

        Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri ve hastane yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanede tedavi görerek geçiren çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:51
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        Kastamonu'da Kızılay ve hastane yönetimi hasta çocukların yüzünü güldürdü
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        Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri ve hastane yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanede tedavi görerek geçiren çocukları ziyaret etti.

        Türk Kızılay ekipleri ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

        Çocuklarla sohbet de eden ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede karşılayan çocukların yüzünü güldürdü.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramı çocuklarla birlikte kutladıklarını söyledi.

        Çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Ergül, "Ekibimizle ve Kızılay ile birlikte buraya geldik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk. Bayrak verdik, Kızılay'ın getirmiş olduğu hediyeleri takdim ettik." dedi.

        Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Ali Yaşar Tutkun ise "Hastanede yatan çocuklarımızla birlikte bayramı kutlamak için başhekimimizin kabulü ile Genç Kızılay ve Kadın Kızılay ile buraya geldik. Çocuklarımızı ziyaret ettik, küçük hediyeler verdik. Bayramı onlara yaşatmaya çalıştık. Hepsine acil şifa diliyoruz." diye konuştu.

        Çocuk Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Eren Yıldız, çocukları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, "Tüm çocuklara hediye verdik servisi süsledik. Çocuklar sanki dışarıdaki 23 Nisan etkinliğine katılmış gibi burada bayramı kutlamaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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