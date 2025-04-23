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        Kastamonu'nun ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, Küre, İhsangazi, Hanönü, Cide, Taşköprü ve Doğanyurt ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:34
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        Kastamonu'nun ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya, Küre, İhsangazi, Hanönü, Cide, Taşköprü ve Doğanyurt ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, katılımcıların bayramlarını kutladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdiminin ardından tören sona erdi.

        - Küre

        Kürede ilçe meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından etkinliklere halk oyunları gösterileri yapıldı.

        Törene ilçe Kaymakamı Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, kurum amirleri öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        - Hanönü

        Cumhuriyet Meydanı'nda çenek sunulmasının ardından Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu önünde program düzenlendi.

        Programda Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı öğrencilerin bayramını kutladı.

        Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler düzenlendi.

        - Cide

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve şiir dinletileri sunuldu.

        Öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve dans gösterileri ilgiyle izlendi.

        Programa Cide Kaymakamı Murat Güneş, Belediye Başkanı Necdet Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kazancı, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - İhsangazi

        İhsangazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

        Program dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

        Programa İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Doğanyurt

        Doğanyurt'ta düzenlenen programda öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu.

        Programın devamında Doğanyurt İlkokulu öğrencileri Kaymakam Halil Affan Erdoğan, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Göksün ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Şener'in koltuklarına oturarak temsili olarak ilçeyi yönetti.

        - Taşköprü

        Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Velioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Bulut tarafından hediyeleri takdim edildi.

        Program öğrenciler tarafından gerçekleşen geçit töreninin ardından sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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