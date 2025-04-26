Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Üniversitenin dijital müzesi Kastamonu'nun tarihini geleceğe aktarıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Tarihi İstiklal Yolu ve Kampüs Dijital Müzesi" ile kentin tarihi önemi dijital olarak geleceğe taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversitenin dijital müzesi Kastamonu'nun tarihini geleceğe aktarıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Tarihi İstiklal Yolu ve Kampüs Dijital Müzesi" ile kentin tarihi önemi dijital olarak geleceğe taşınıyor.

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı tarafından, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği İstiklal Yolu güzergahında ve daha sonraki süreçte kentte verilen mücadelenin yansıtılması amacıyla İstiklal Yolu ve Kampüs Dijital Müzesi oluşturulması için 2021 yılında çalışmalara başlandı.

        Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalara, Turizm Fakültesinin yanı sıra Güzel Sanatlar ve Tasarım, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinin akademisyenleri de destek verdi.

        Çalışmanın sonunda üniversitenin Kuzeykent Kampüsü'nde bulunan Teknokent alanı içerisinde müze oluşturuldu. Müzede kentin Milli Mücadele yılları ve sonrası sürecin önemi teknolojik olarak günümüze aktarılıyor.

        - "Kastamonu'nun Milli Mücadele'deki öneminin kavranmasını sağlamak istiyoruz"

        Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı, AA muhabirine, 9 Eylül 2021 heyecanla başladıkları projenin Mart 2024'te tamamlandığını söyledi.

        Projeye birçok akademisyenin destek verdiğini ifade eden Avcı, "Dijital Müzemiz ve İstiklal Yolumuz tanındıkça Kastamonu'nun önemli turizm destinasyonu haline geleceğine de inanıyorum. Yani benim gönlümden geçen İstiklal Yolu yürüyüşlerinin mutlaka buradan geçmesi. Yani yürüyüşçülerin Kastamonu Üniversitesinin içinden bu müzeyi görerek geçmesi lazım. O zaman daha anlamlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Avcı, müzenin girişinde ziyaretçileri etkivizyonun karşıladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kastamonu kadınının kağnılarla yürüdüğünü görüyorsunuz. Ecdada mektup panomuz var. Milli Mücadele'nin cephe gerisi interaktif duvarlar var. İnteraktif duvarlarda o dönemde Kastamonu'nun yapısı Kastamonu'daki sivil toplum örgütlerini, yardım derneklerini ve Milli Mücadele derneklerinin etkinliklerini görüyoruz."

        Anadolu'daki ilk kadın mitinginin 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapıldığına dikkati çeken Avcı, bu mitinglerdeki görsellerin de müzede yer aldığını belirtti.

        İstiklal Yolu'nun önemine değinen Avcı, o döneme ait kullanılmış malzemelerin de müzede sergilendiğini anlattı.

        Müzeyle ilgili hedeflerinden bahseden Avcı, "Kastamonu Üniversitesinin gençlerinin bu proje sayesinde Kastamonu'nun Milli Mücadele'deki önemini kavramalarını sağlamak istiyoruz. Bu toprakların ne kadar zorluklarla kazanıldığını, bunun kıymetinin bilinmesini, gençlerimizin bu müzeyi görmek suretiyle anlamalarını sağlamak istiyoruz. Bizim alanımız turizm olduğu için turizme dönük destinasyon oluşturmak, yani bir varış noktası oluşturmak istiyoruz. Bütün bunların da kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Cide'den kısa kısa
        Cide'den kısa kısa
        Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sür...
        Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sür...
        Cide'de çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        Cide'de çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
        Kastamonu-Şenpazar kara yolunda heyelan meydana geldi
        Kastamonu-Şenpazar kara yolunda heyelan meydana geldi
        Kastamonu'da üreticilere sera örtüsü dağıtıldı
        Kastamonu'da üreticilere sera örtüsü dağıtıldı
        Kastamonu'da dolu etkili oldu
        Kastamonu'da dolu etkili oldu