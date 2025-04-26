Erkek Boks Milli Takımları turnuvalara Kastamonu'da hazırlandı

Erkek Boks Milli Takımı, Litvanya, Belçika, İran ve Almanya'daki turnuvaların hazırlıklarını Kastamonu'da yaptı.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampta milli takım, 4 gruba ayrıldı.

Bu gruptan ilki 23 Nisan'da Litvanya, ikincisi 24 Nisan'da Belçika'da başlayan turnuvalara katıldı. Milli takımın bir bölümü bugün İran'da düzenlenecek turnuvaya giderken son grup ise ay sonunda Almanya'daki organizasyonda madalya arayacak.

Milli takım antrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa yaklaşık 70 kişiyle başladıklarını söyledi.

Güzel bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Dereköylü, "Türk boks tarihinde olmadığı kadar kalabalık sporcu kafilesiyle kampa başladık. Turnuvalarda sporcularımıza tecrübe kazandırıp İngiltere'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Müthiş bir enerji var. Sporcularımızın hepsinin yüzü gülüyor. Çok güzel şeyler olacağına eminim." diye konuştu.