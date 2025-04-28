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        Kastamonu'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Kastamonu'da Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:36 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:48
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        Kastamonu'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi
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        Kastamonu'da Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce (İŞKUR) 2025 yılının üç aylık döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        İl İstihdam ve Mesleki Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetimler ve engelli bireylerin istihdamı ve mesleki eğitimi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılması teklif edilen kurs programları da toplantı kapsamında görüşüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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