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        Kastamonu'da muhtarı öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kastamonu'da tartıştığı köy muhtarını tüfekle vurarak öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:59
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        Kastamonu'da muhtarı öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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        Kastamonu'da tartıştığı köy muhtarını tüfekle vurarak öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Depişgen ile hayatını kaybeden muhtar Mehmet Başoğlu'nun yakınları ve avukatlar katıldı.

        Mehmet Depişgen savunmasında, muhtarlık seçimi sürecinde bazı sorunlar yaşandığını belirterek, "Ben muhtarlık seçimleri öncesinde bu insanlarla hasım oldum diye onların olduğu ortama girmedim. Ben bunlarla karşılaşmamak için camiye gitmedim, düğüne gitmedim, cenazeye gitmedim. Benim bunlarla hiçbir sorunum yoktu. Benim azalarımın hepsi muhtar adayı olunca ben aralarını bulmak istedim. Aranızda anlaşın dedim hepsine, telefonda konuşurken muhtarlık seçimleri öncesinde bana küfür etti. Sen karışma dedi, bizim hasımlığımızdan bundan sonra Mehmet ile başladı." diye konuştu.

        Kendisine tezgah kurulduğunu ileri süren Depişgen, "Ben suçsuzum, yukarı da Allah var, bana silah doğrultulmasaydı ateş etmezdim. Ben muhtarın vurulduğunu dahi görmedim. Kaçıp gittim, ben onu vurmasam o beni vuracaktı. Takdir yüce mahkemenin, adaletin tecelli etmesini istiyorum." dedi.

        Maktul Mehmet Başoğlu’nun eşi Serpil Başoğlu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti savunmanın ardından Mehmet Depişgen'in daha önceki sabıkalarını da göz önüne alarak ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Kuzyaka köyünde 28 Nisan 2024 tarihinde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu ile daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet Depişgen arasında su faturası nedeniyle tartışma çıkmıştı, Mehmet Depişgen, Başoğlu'nu tüfekle vurarak öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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