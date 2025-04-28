Kastamonu'da muhtarı öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da tartıştığı köy muhtarını tüfekle vurarak öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Depişgen ile hayatını kaybeden muhtar Mehmet Başoğlu'nun yakınları ve avukatlar katıldı.

Mehmet Depişgen savunmasında, muhtarlık seçimi sürecinde bazı sorunlar yaşandığını belirterek, "Ben muhtarlık seçimleri öncesinde bu insanlarla hasım oldum diye onların olduğu ortama girmedim. Ben bunlarla karşılaşmamak için camiye gitmedim, düğüne gitmedim, cenazeye gitmedim. Benim bunlarla hiçbir sorunum yoktu. Benim azalarımın hepsi muhtar adayı olunca ben aralarını bulmak istedim. Aranızda anlaşın dedim hepsine, telefonda konuşurken muhtarlık seçimleri öncesinde bana küfür etti. Sen karışma dedi, bizim hasımlığımızdan bundan sonra Mehmet ile başladı." diye konuştu.

Kendisine tezgah kurulduğunu ileri süren Depişgen, "Ben suçsuzum, yukarı da Allah var, bana silah doğrultulmasaydı ateş etmezdim. Ben muhtarın vurulduğunu dahi görmedim. Kaçıp gittim, ben onu vurmasam o beni vuracaktı. Takdir yüce mahkemenin, adaletin tecelli etmesini istiyorum." dedi.