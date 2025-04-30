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        Kastamonu'da aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:06
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        Kastamonu'da aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu.

        Pınarbaşı-Karabük Eflani kara yolunun Esentepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve yavru ayıya bir araç çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

        Ekipler, anne ve yavru ayının telef olduğunu tespit etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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