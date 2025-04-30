Kastamonu'da aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu.
Pınarbaşı-Karabük Eflani kara yolunun Esentepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve yavru ayıya bir araç çarptı.
İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Ekipler, anne ve yavru ayının telef olduğunu tespit etti.
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