Kastamonu'da aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu

Ekipler, anne ve yavru ayının telef olduğunu tespit etti.

Pınarbaşı-Karabük Eflani kara yolunun Esentepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve yavru ayıya bir araç çarptı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde aracın çarptığı anne ve yavru ayı telef oldu.

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