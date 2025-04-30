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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:17
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 8 adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 17 fişek, sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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