Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 17 fişek, sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 8 adrese operasyon düzenlendi.

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