Kastamonu'da yabancı uyruklu öğrenciler bölge kültürünü tanıma fırsatı buldu

Kastamonu Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü okuyan Seher Filiz Sofuhasanoğlu, proje ödevi kapsamında yabancı uyruklu öğrencileri bölgenin kültürüyle buluşturdu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk projesi ödevi verdi.

Bu kapsamda 3. sınıf öğrencisi Sofuhasanoğlu, "Kastamonu'ya yabancı değilim" isimli proje hazırladı. Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bu doğrultuda şehir turu yaptı, kentin önemli lezzetlerinden biri olan helva yapımını izledi, geleneksel ürünleri görme fırsatı bulup taş baskı gerçekleştirdi.

Daha sonra yapılan işleri kendi dillerinde anlatan videolar çeken öğrenciler, bunları kendi ülkelerindeki sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Proje yürütücüsü Seher Filiz Sofuhasanoğlu, AA muhabirine, ders kapsamında ele aldıkları projenin verimli olması için uluslararası öğrencileri buna dahil ettiklerini söyledi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin hem okudukları üniversiteye hem de okudukları şehre yabancılık çekmesin diye hazırladığı bir proje olduğunu anlatan Sofuhasanoğlu, "Kastamonu'nun çekme helvası meşhur olduğu için önce helva evine gittik. Orda helva yapımını gördüler. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsüne götürdük, orada da taş baskı yaptı arkadaşlar. Hem Türk kültürünü tanıma fırsatı buldular hem de buraya yabancı kalmadılar." dedi.