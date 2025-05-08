Cide'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul Müdürü Cengiz Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada fuarın TÜBİTAK tarafından kabul edilen 19 proje ile fen bilimleri öğretmeni Özge Ergün'ün yürütücülüğünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak amacıyla bu ve benzer çalışmaları yürüttüklerini belirten Yaşar, katkı sunanlara teşekkür etti.