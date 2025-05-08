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        Cide'de gençlere yönelik konferanslar düzenlendi

        Diyanet İşleri Başkanlığının "Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde, gençlere yönelik konferanslar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:12
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        Cide'de gençlere yönelik konferanslar düzenlendi
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        Diyanet İşleri Başkanlığının "Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde, gençlere yönelik konferanslar düzenlendi.

        Cide İlçe Müftülüğü ve Cide Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu ile Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan erkek öğrencilere yönelik olarak "İtikadi ve Ahlaki Değerler" konulu konferans verildi.

        Birol Durası Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan kız öğrencilere yönelik ise "İletişim, Sosyal Medya, Dil Üslubu, Eleştiri ve Biz" konulu konferans gerçekleştirildi.

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