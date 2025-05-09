Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da cami, ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir cami, ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da cami, ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir cami, ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı.

        Bezirgan köyüne bağlı Maden Mahallesi'nde Yaşar Sönmez'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edince camdan dışarı çıkarak alevlerden kurtulan 5 kişilik Sönmez ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Hızla yayılan alevler çevredeki köy camisi ile ahıra da sıçradı. Ahırdaki hayvanlar, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kastamonu ve Daday İtfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, köy camisi, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Bu arada, vücudunda yanıklar oluşan Yaşar Sönmez'e ambulansta müdahale edildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, köye gelerek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

        Ev sahibi Sönmez, AA muhabirine, yangının uykudayken başladığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Alevler her yeri sarmış. Oğlum çığlık atarak bizi uyandırdı. Yatak odasındaydık. Ben kapıyı açtım, alevler birden içeriyi sardı. Omzum ve yüzüm yandı. 5 kişi yaşıyorduk, hepimiz camdan dışarı atladık. Hayvan vardı ahırda. Komşular sayesinde hayvanları kurtardık. Ahırda 6 tavuk vardı, onlar telef oldu."

        Kendilerinin ve hayvanlarının kalacak yeri olmadığını dile getiren Sönmez, "Vücudumdaki yanıklar için ambulans geldi, müdahale ettiler. 'Hastaneye gidelim.' dediler ama burası böyleyken gitmek istemedim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yol kenarındaki 2 çocuk annesini ezip kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Paralimpik Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
        Paralimpik Judo Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
        Cide'de hacılar kutsal topraklara uğurlandı
        Cide'de hacılar kutsal topraklara uğurlandı
        Küre'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Küre'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Hanönü'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Hanönü'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki müze, merkez nüfusun 6 katı ziyaretçi ağ...
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki müze, merkez nüfusun 6 katı ziyaretçi ağ...
        Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı