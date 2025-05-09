Kastamonu'da cami, ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir cami, ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı.

Bezirgan köyüne bağlı Maden Mahallesi'nde Yaşar Sönmez'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edince camdan dışarı çıkarak alevlerden kurtulan 5 kişilik Sönmez ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hızla yayılan alevler çevredeki köy camisi ile ahıra da sıçradı. Ahırdaki hayvanlar, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu ve Daday İtfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, köy camisi, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, vücudunda yanıklar oluşan Yaşar Sönmez'e ambulansta müdahale edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, köye gelerek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Ev sahibi Sönmez, AA muhabirine, yangının uykudayken başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Alevler her yeri sarmış. Oğlum çığlık atarak bizi uyandırdı. Yatak odasındaydık. Ben kapıyı açtım, alevler birden içeriyi sardı. Omzum ve yüzüm yandı. 5 kişi yaşıyorduk, hepimiz camdan dışarı atladık. Hayvan vardı ahırda. Komşular sayesinde hayvanları kurtardık. Ahırda 6 tavuk vardı, onlar telef oldu."

Kendilerinin ve hayvanlarının kalacak yeri olmadığını dile getiren Sönmez, "Vücudumdaki yanıklar için ambulans geldi, müdahale ettiler. 'Hastaneye gidelim.' dediler ama burası böyleyken gitmek istemedim." ifadesini kullandı.