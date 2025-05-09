Kastamonu'da kahvehanede kalbi duran vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kahvehanede otururken kalbi duran vatandaş, Acil Sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kahvehanede otururken kalbi duran vatandaş, Acil Sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü.
İlçe merkezindeki bir kahvehanede otururken fenalaşarak yere düşen Cemal Koca'nın (71) arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kahvehaneye gelen sağlık ekipleri Koca'nın kalbinin durduğunu tespit ederek kalp masajına başladı.
Masajın ardından kalbi yeniden çalışan Koca, ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Koca'nın tedavisi sürüyor.
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