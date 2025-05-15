Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        ⁠Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Kastamonu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 01:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        ⁠Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Kastamonu-İnebolu kara yolu Öz Bereket Kavşağı'nda, E.K. (21) idaresindeki 60 ES 842, A.F.T. (20) yönetimindeki 37 EK 030, H.T.'nin (47) kullandığı 34 CNY 979 ve R.H.A. (26) idaresindeki 06 AGD 560 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler E.K. ve A.F.T. ile otomobillerde bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve A.S.T. (2) yaralandı.

        Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin ve Trump İstanbul'a gelmiyor
        Putin ve Trump İstanbul'a gelmiyor
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        ABD'den Türkiye'ye silah satışı
        ABD'den Türkiye'ye silah satışı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Dumandan zehirlenen karı-koca ölü bulundu
        Dumandan zehirlenen karı-koca ölü bulundu
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        Havalar neden hala serin?
        Havalar neden hala serin?
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi
        Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Baturalp, yaralandı
        Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Baturalp, yaralandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da bedensel engellilere yönelik fizik tedavi merkezi açılacak
        Kastamonu'da bedensel engellilere yönelik fizik tedavi merkezi açılacak
        Cide'de engelliler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Cide'de engelliler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi