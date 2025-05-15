Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 5 ülkeden gençler "Denizin Sana İhtiyacı Var" projesinde bir araya geldi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Denizin Sana İhtiyacı Var" projesi kapsamında 5 ülkeden gençler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 5 ülkeden gençler "Denizin Sana İhtiyacı Var" projesinde bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Denizin Sana İhtiyacı Var" projesi kapsamında 5 ülkeden gençler bir araya geldi.

        Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği ev sahipliğinde Avrupa Birliği destekli Erasmus+ programı kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, İtalya, İspanya ve Azerbaycan'dan gelen 41 gençlik çalışanı ilçede buluştu.

        Deniz ekosisteminin korunması için ortak bir bilinç oluşturmak amacıyla 10 Mayıs'ta başlayan proje 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Proje süresince deniz kirliliğiyle mücadele, sürdürülebilir balıkçılık ve nesli tehlike altındaki deniz canlılarının korunması gibi başlıklarda atölye çalışmaları, saha gezileri ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

        Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret eden gençler, Küçüksu Mesire Alanı'nda ise çöp toplama etkinliği yaptı.

        Proje Koordinatörü Nuri Bilirgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yalnızca çevre duyarlılığı kazandırmadığını aynı zamanda gençlik çalışanlarının çevre konularındaki liderlik rollerini de güçlendirdiğini vurguladı.

        Projenin öneminden bahseden Bilirgen, "Bu proje denizlerin değil, geleceğin de projesi. Deniz kirliliği yalnızca sahil şehirlerinin değil, küresel ölçekte hepimizin meselesi. Kastamonu gibi doğayla iç içe bir şehirde bu farkındalığı yaşatmak, gençler için eşsiz bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Cide ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi
        Cide ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi
        Çatalzeytin'de farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Çatalzeytin'de farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Kastamonu'da husumetli olduğu kişiye sokak ortasında ateş eden şüpheli göza...
        Kastamonu'da husumetli olduğu kişiye sokak ortasında ateş eden şüpheli göza...
        Tosya ilçesinde Gençlik Haftası çelenk sunma töreniyle başladı
        Tosya ilçesinde Gençlik Haftası çelenk sunma töreniyle başladı
        İhsangazi'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        İhsangazi'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Kastamonu'da "Aile Haftası" yürüyüşü gerçekleştirildi
        Kastamonu'da "Aile Haftası" yürüyüşü gerçekleştirildi