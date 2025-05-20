Cide'de "Vekaletle kurban organizasyonu" toplantısı yapıldı

Vekalet yoluyla kurban kesmenin dini dayanaklarını ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yürütülen organizasyonun işleyişini anlatan Eravcı, organizasyonun yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine umut olduğunu ifade etti.

İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin bireysel ve toplumsal faydalarından bahsetti.

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