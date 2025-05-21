Devrekani'de ilkokul öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu
Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Orman Benim" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.
Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Orman Benim" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.
Laçin Köyü Osmanbey Mahallesi sınırlarında yer alan krom madeni sahasında düzenlenen programda Yunus Emre İlkokulu öğrencileri tarafından fidan dikildi.
Fidan dikimi sırasında öğrencilere doğa sevgisi, ağaçların önemi ve çevre bilincinin kazanılması yönünde bilgiler verildi.
Etkinliğe, Devrekani Kaymakamı Sayın Hüseyin Çamkerten, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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