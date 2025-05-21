Kastamonu'da 4 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan D.Y, A.K. ve S.B.Y. ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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