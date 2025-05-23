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        Kastamonu'da üniversite öğrencilerine triatlon tanıtıldı

        Türkiye Triatlon Federasyonu Kastamonu İl Temsilciliği, triatlonun öğrencilere tanıtılması için program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:11
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        Kastamonu'da üniversite öğrencilerine triatlon tanıtıldı
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        Türkiye Triatlon Federasyonu Kastamonu İl Temsilciliği, triatlonun öğrencilere tanıtılması için program düzenledi.

        Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen il temsilcisi Altan Kalaycı, yaptığı sunumda, triatlonun tarihçesi, disiplinleri, antrenman yöntemleri ve Türkiye'deki gelişim süreci hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Kalaycı, triatlonun sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

        Kalaycı, üniversitenin, önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek "Kastamonu’da triatlon kültürünü yaymak ve bu spora gönül veren gençleri desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu etkinliğin yapılmasında desteklerini esirgemeyen Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil'e, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Öcal Kaplan’a, Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aslı Yüzgenç'e ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Hasan Basri Taşkın'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programın ardından Kalaycı tarafından Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Türkçeye çevrilen Triatlon Bilimi ve İlk Triatlon Antrenmanı kitapları üniversiteye hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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