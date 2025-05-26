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        Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:27 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:07
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        Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        A.E. idaresindeki hafriyat yüklü 55 AKG 388 plakalı kamyon Hanönü-Taşköprü kara yolu Kıvrım Çayı mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.E, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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