Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
A.E. idaresindeki hafriyat yüklü 55 AKG 388 plakalı kamyon Hanönü-Taşköprü kara yolu Kıvrım Çayı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.E, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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