MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Cide ilçesini ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kastamonu'nun Cide ilçesine ziyarette bulundu.

Cide Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyeyi ziyaret eden Durmaz, Başkan Nejdet Demir ile sohbet etti.

Demir, göreve başladığı günden itibaren hayata geçirdiği faaliyetlerini sunum eşliğinde Durmaz'a anlattı.

Durmaz, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu samimi karşılamanız ve misafirperverliğiniz için, bütün belediye çalışanlarına ve Cideli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Burası hizmetin en güzelini hak ediyor. Siz de birikim ve tecrübenizle şu ana kadar yaptıklarınızla bunu ispat etmiş oldunuz. Biz de sonuna kadar sizin şahsınızda değerli hemşehrilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Belediye ziyaretinin ardından ilçede yapılan çalışmalar yerinde incelendi.