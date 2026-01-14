Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 21:14 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kastamonu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
        Kastamonu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
        Kastamonu'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı
        Kastamonu'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı
        Kastamonu'da öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
        Kastamonu'da öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
        Taşköprü'de umreciler dualarla uğurlandı
        Taşköprü'de umreciler dualarla uğurlandı