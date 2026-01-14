Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.