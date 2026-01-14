Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, uyuşturucu hap ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

