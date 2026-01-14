Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, uyuşturucu hap ve cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kastamonu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
        Kastamonu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
        Kastamonu'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı
        Kastamonu'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı
        Kastamonu'da öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
        Kastamonu'da öğrenciler atıkları sanata dönüştürdü
        Taşköprü'de umreciler dualarla uğurlandı
        Taşköprü'de umreciler dualarla uğurlandı
        Kastamonu için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kastamonu için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı