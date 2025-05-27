Kastamonu'da son kafile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Kastamonu merkezde son kafile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
Kastamonu merkezde son kafile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
İl Müftülüğünce Kastamonu şehirlerarası otobüs terminalinde uğurlama programı yapıldı.
Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, dua etti.
Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Derin, yapacakları haccın kabul ve makbul olmasını diledi.
Hacı adayları dualarla ve ilahilerle kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.