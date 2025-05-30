Tosya'da sahipsiz hayvanlar için bakım evi inşa ediliyor
Kastamonu'nun Tosya ilçesine belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için bakım evi inşa ediliyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için bakım evi inşa ediliyor.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçeye 12 bin 370 metrekare alana sahipsiz hayvanlar için bakım evi inşa edeceklerini belirtti.
Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Kavaklıgil, "Burada can dostlarımız güvenle barınacak, tedavi edilecek ve sevgiyle iyileşecek." ifadesini kullandı.
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