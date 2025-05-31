Kastamonu'da çeltik ekim dönemi leylekler için av fırsatına dönüşüyor

ÖZGÜR ALANTOR - İlkbaharda Kastamonu'nun Tosya ilçesine göç eden leylekler, çeltik ekiminin sürdüğü tarlalarda traktörlerin peşinden giderek çekirge ve böceklerle besleniyor.

Kışı Afrika kıtasında geçirdikten sonra havaların ısınmaya başladığı mart ayında bölgeye gelen leylekler, evlerin çatılarının yanı sıra elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularının iyi beslenmesi için çekirge ve böcek avlıyor.

Çeltik ekimi sırasında tarlalardaki traktörlerin arkasında dolaşan leylekler, yavruları için yeterli besini aldıktan sonra yuvalarına dönüyor.

Birçok leyleğin aynı anda traktörün arkasında böcekleri avlama anı, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Çeltik üreticisi Abdulmuttalip Karakurt, AA muhabirine, Tosya'da leyleklerin çok sevildiğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır çeltik ektiğini anlatan Karakurt, "Hıdırellezin başında tarlalarda çalışmaya başlarız. Eylül ayının sonuna kadar uğraşmaya devam ederiz. Sonra hasat başlar." dedi.

Tarlada çalışmaya başladıkları andan itibaren leyleklerin geldiğine işaret eden Karakurt, "Böcek, yılan gibi şeyleri toplayarak karınlarını doyururlar. Bu dönem onların harman zamanı. Bunlar her sene aynı dönemde geliyor. Çeltiği takip ediyorlar. Pirinç arazisinde yiyeceği çok olduğu için buraya geliyorlar. Karınlarını doyururlar, akşama doğru giderler. Evlerin üzerinde yuvaları var, her sene aynı leylekler gelip gider." ifadesini kullandı.

Ortalıca Köyü Muhtarı Salih Uysal ise her yıl leyleklerin gelmesini dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Leyleklerin çeltik ekimi sırasında tarlalarda dolaştığını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Onlar bizim tarla sürümlerinde gelmeye başlıyor. Keşan dediğimiz su içerisindeki tavaları düzeltme döneminde böcekleri toplayarak karınlarını doyuruyorlar. Tabii bizim için zararlı olan böcekleri de topluyorlar. Mesela suyun bir tavadan diğer tavaya kaçmasını engelleyen kaş dediğimiz toprak yığınlarını delen böcekler var. Onlar suyun diğer tarafa kaçmasına sebep oluyor. Leylekler onları yiyerek bize fayda sağlar. O yüzden köylülerimiz leylekleri çok sever ve gelmesini bekler."