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        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta, bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:27
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        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
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        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta, bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı.

        İnebolu Boyranaltı mevkisinde, İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü yıl dönümü kutlamaları ile Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda İnebolu Belediyesi Heyemola halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından cephanenin kayıklarla karaya çıkarılmasının canlandırıldığı gösteri sunuldu.

        Sahil Güvenlik botu tarafından protokol selamlandı, Atabey Gazi Derneği Mehteran Takımı ve Angora Halk Oyunları Spor Kulübü tarafından gösteri gerçekleştirildi.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün yaptığı konuşmada, İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı'nın en önemli hatıralarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

        İnebolu'nun istiklal mücadelesinin kalbi olduğunu vurgulayan Ergün, şunları söyledi:

        "Bu topraklarda, cephaneler kağnılarda taşındı, geceler gündüzlere karıştı, omuzlarda vatan sevgisi taşındı. Bu topraklarda, özellikle de kadınlarımızın gösterdiği eşsiz cesaret ve fedakarlık, tarihimizin en onurlu sayfalarına altın harflerle yazıldı. Bugün İstiklal Yolu'nda atılan her adım, sadece geçmişi anmak değil, bir vefa borcunu yerine getirmektir. Bizler, sırtımızda cephane taşımasak da omuzlarımızda aynı sorumluluğu taşıyoruz. Şehitlerimizin hatırası, bizlere yön gösteren bir meşale gibi parlıyor."

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise İnebolu'nun Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldığını hatırlattı.

        Kastamonu'nun önemine değinen Ekmekci, "Kadını erkeği, genci yaşlısı ile tüm Kastamonulular tıpkı İstiklal Savaşı’mızda olduğu gibi bugün ve yarın da istikbal Savaşı'mızda daim devletimizin emrinde, canını hiçe sayan aynı ruha sahip. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarımız boyunca İnebolu'muza hem ekonomik kalkınma hem de sosyal gelişme hattında projeler kazandırdık. Türkiye Yüzyılı’mızda İnebolu'ya verdiğimiz desteği çok daha güçlü hissedeceğiz." diye konuştu.

        İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner de 9 Haziran'ın İnebolu halkının kahramanlığının tescillendiği gün olduğunu söyledi.

        "Bugün yüce Türk milletinin İnebolu özelinde şaha kalktığı, destanlar yazdığı ve destanlaştığı gündür." diyen Uzuner, "İnebolu kayıkçıları cesaretin ve fedakarlığın en büyük temsilcisi olmuşlardır. Karadeniz'in sert koşullarına ve düşman gemilerinin takibine rağmen cesaretle ve azimle görevlerini yerine getirmeyi başarmış ve büyük bir kahramanlık destanı yazmışlardır. Ne mutlu ki bize bu kahraman ecdadın torunlarıyız. Ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

        Programın ardından başlayan yürüyüşe, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

        İstiklal Yolu güzergahında 4 gün sürecek 95 kilometrelik yürüyüş, 12 Haziran Perşembe günü Kastamonu'da sona erecek.

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