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        Kastamonu kanyonlarını bayramda 50 bin kişi ziyaret etti

        Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:29
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        Kastamonu kanyonlarını bayramda 50 bin kişi ziyaret etti
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        Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladı.

        Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan Pınarbaşı, son yıllarda doğa tutkunlarının önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi.

        Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ile Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi, 4 günlük tatilde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, AA muhabirine, ilçenin yerli ve yabacı turistlerin sık sık ziyaret ettiği bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

        Bayram tatilinin 4 gün olduğunu hatırlatan Arı, "Bayram tatilinin 9 günü bulduğu dönemler olmuştu. Bu sene 4 günlük tatil olmasına rağmen yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret rotasında Pınarbaşı vardı. Kısa bir tatil olmasına rağmen Kastamonulular ve Türkiye'nin birçok şehrinden yaklaşık 50 bin ziyaretçi, Ilıca Şelalesi, Valla ve Horma kanyonları başta olmak üzere ilçemizin doğal güzelliklerini ziyaret etti." dedi.

        Pınarbaşı'nın doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını dile getiren Arı, "Önümüzdeki dönemde yapılacak yeni turizm yatırımlarıyla ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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