Kastamonu'da cinayet hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan E.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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