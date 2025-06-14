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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kastamonu'da konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, sigara, kumar, alkol, uyuşturucu ve internetle ilişkili bağımlılıkların her birinin yıkıcı etkiye sahip olduğuna dikkati çekerek, "En iyisi bu yola hiç girmemektir. Bu noktada her türlü destek anlamında insanımızın emrindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:08 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:47
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kastamonu'da konuştu:
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, sigara, kumar, alkol, uyuşturucu ve internetle ilişkili bağımlılıkların her birinin yıkıcı etkiye sahip olduğuna dikkati çekerek, "En iyisi bu yola hiç girmemektir. Bu noktada her türlü destek anlamında insanımızın emrindeyiz." dedi.

        Derneğin Kastamonu Şubesi'ni ziyaret eden Dinç, burada yaptığı konuşmada, Yeşilayın bağımlılıkla mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

        Çocuklar ve gençler başta olmak üzere bütün insanlığın bağımsızlığı için çalıştıklarını dile getiren Dinç, "Biliyoruz ki bağımlılık bir insanın, bir toplumun başına gelebilecek en kötü şeydir. Bu yüzden tüm şubelerimizde önleme çalışmaları yapıyoruz. Herhangi bir kardeşimiz bağımlı olduysa, bağımlılığa karşı Yeşilay şubelerimizde ücretsiz şekilde gizlilik esasına göre mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu.

        Bilimsel temelli çalışmalar yapıldığını belirten Dinç, şöyle devam etti:

        "Klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarımız, herhangi şekilde bağımlılığa bulaşan kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek için bilimsel temelli, dünyada örneği olmayan çok güzel yapılandırılmış program yürütüyor. Çok sayıda insanın derdine deva oldular. Bizim esas vurgumuz, önlemeyle ilgili çalışmalar. Türkiye çapında 123 şube ve 181 Genç Yeşilayımız önleme çalışması yapıyor. Bağımlılık ortaya çıktıktan sonra çok zor ve zahmetli. İnsandan çok şey götürür. Hiçbir insanımız bu kayıplarla karşılaşmasın düşüncesiyle bağımlılık ortaya çıkmadan insanlarımızı korumakla alakalı çalışmalar yapıyoruz."

        Dinç, bağımlılık endüstrisinin her mahalleye girdiğini vurgulayarak, "Bu endüstri, online kumar üzerinden her eve, her cebe girmiştir. Bağımlılık endüstrisi bu kadar yıkıcı çalışıyorsa bizim çok daha inançlı, gayretli ve azimli çalışmamız gerekiyor. Kumar bağımlılığıyla ilgili memleketimizde büyük sıkıntı var. Batı Karadeniz, sigara bağımlılığı konusunda risk altında olan yerlerden biri. Batı Karadeniz'deki şehirler, Türkiye'de en çok sigara içilen yerler. Yeşilay olarak insanımızın bağımsızlığına gönül vermiş ekiple bütün gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kastamonu'da yeni ekibin göreve başladığını anlatan Dinç, "Kastamonu'da her bir insanımızın bağımlılıktan kurtulmuş olduğu günlerin çok yakın olduğunu görüyorum. Kastamonulu kardeşlerimizden de Yeşilayın çalışmalarına destek vermelerini istiyoruz." dedi.

        Dinç, gece gündüz bağımlılıkla mücadele ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Her mahalleye, her sokağa, her eve girmiş büyük tehditten söz ediyoruz. O yüzden insanımızın desteğine ihtiyacımız var. Her birimizin Yeşilay neferi gibi sorumluluk altına girmesi lazım. Bunu yaparsak beraberce çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için ümit duyarız. Sigara bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, internetle ilişkili bağımlılıklar, hiçbiri diğerinden daha az zararlı değil. Her biri yıkıcı etkiye sahip. İnsanın hayatında dönülmez zararlara sebep olacak potansiyele sahip. En iyisi bu yola hiç girmemektir. Bu noktada her türlü destek anlamında insanımızın emrindeyiz."

        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ise çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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