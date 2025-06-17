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        Taşköprü'de Hayat Boyu Öğrenme Şenliği gerçekleştirildi

        Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:32 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:16
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        Taşköprü'de Hayat Boyu Öğrenme Şenliği gerçekleştirildi
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        Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve Kastamonu'nun farklı ilçelerinden gelen katılımcıların yer aldığı etkinlikte 29 kurum, kooperatif ve dernek el emeği ürünlerini sergileyerek ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Serginin açılış kurdelesi Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve katılımcılar eşliğinde kesildi.

        Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

        Şenlikte halk oyunları ile sporun önemine dikkati çekmek amacıyla Lider Spor Kulübü antrenörü Abdullah Kuşcu ve sporcuları tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.

        Şenlik, saat 16.00’ya kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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