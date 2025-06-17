Taşköprü'de Hayat Boyu Öğrenme Şenliği gerçekleştirildi

Şenlikte halk oyunları ile sporun önemine dikkati çekmek amacıyla Lider Spor Kulübü antrenörü Abdullah Kuşcu ve sporcuları tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve Kastamonu'nun farklı ilçelerinden gelen katılımcıların yer aldığı etkinlikte 29 kurum, kooperatif ve dernek el emeği ürünlerini sergileyerek ziyaretçilerin beğenisine sundu.

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