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        Kastamonu'da şap hastalığı tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

        Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:44
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        Kastamonu'da şap hastalığı tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı
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        Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu bildirdi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, çevre illerde şap hastalığı görüldüğü belirtildi.

        Yasakla ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle, ilimiz genelinde hayvan hareketleri ve hayvan alım satımı durdurulmuş, hayvan pazarları kapatılmıştır. Alım-satım ve hayvan hareketlerine dair alınan karara uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Hayvan sağlığı ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla tüm yetiştiricilerimizin kurallara titizlikle uyması önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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