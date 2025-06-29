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        Her hafta 60 kilometre katedip antrenmana katılan engelli yüzücü, Türkiye şampiyonu oldu

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da antrenmanlara katılabilmesi için babasının her hafta sonu Daday ilçesindeki köylerinden il merkezine getirip götürdüğü 18 yaşındaki görme engelli Mehmet Büyük, yüzmede Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:08
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        Her hafta 60 kilometre katedip antrenmana katılan engelli yüzücü, Türkiye şampiyonu oldu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da antrenmanlara katılabilmesi için babasının her hafta sonu Daday ilçesindeki köylerinden il merkezine getirip götürdüğü 18 yaşındaki görme engelli Mehmet Büyük, yüzmede Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 yaşında görme yeteneğini kaybeden Mehmet Büyük, 3 yıl önce antrenör Efehan Fidancı ile tanışıp yüzme sporuna başlayınca yaşam sevincine yeniden kavuştu.

        Hafta sonları babası tarafından özel aracıyla yaşadıkları Daday ilçesine bağlı Görük köyünden 30 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan il merkezindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kastamonu Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'na getirilmeye başlanan Mehmet, böylece antrenmanlarını aksatmadan sürdürdü.

        Antrenörü Efehan Fidancı ile 3 yıldır çalışan Mehmet, il birinciliklerinin ardından son olarak 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Para Yüzme Türkiye Birinciliği müsabakalarında 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 50 metre sırt üstü kategorilerinde altın madalya elde etti.

        Bu yıl Kastamonu Göl Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren Mehmet Büyük, üniversite eğitimi görmeyi de hedefliyor.

        Antrenmana katılabilmek için hafta sonları 60 kilometreden fazla yol kateden Mehmet Büyük, AA muhabirine, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Lisedeki coğrafya öğretmeninin 3 yıl önce yüzme sporu ile ilgilenmesini tavsiye ettiğini anlatan Mehmet, bu spora onun aracılığıyla başladığını, o günden bu yana da devam ettiğini dile getirdi.

        - 3 yıldır Kastamonu birincisi

        Her hafta sonu ailesinin kendisini antrenmanlara getirdiğini anlatan Mehmet Büyük, şunları kaydetti:

        "Genelde hafta sonları antrenman yapıyoruz. Yaşadığım köy, buraya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Babam her hafta antrenmanlara beni getiriyor. Aileme çok teşekkür ediyorum. Hiç yılmadılar, her hafta beni antrenmanlara getirdiler, hep yanımda oldular. Benimle beraber aynı azmi gösterdiler. Antrenörüm Efehan Fidancı her zaman yanımdaydı. Ona da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim."

        Mehmet, 2023 yılında Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olduğuna dikkati çekerek, "Bu başarının ardından Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun İzmir'de düzenlediği milli takım kampına çağrıldım. Ankara'da Türkiye Yüzme Federasyonu milli takım seçmelerine katıldım. Bu arada 3 yıldır Kastamonu şampiyonuyum. Son olarak da bu yıl Gaziantep'te düzenlenen yarışlarda 3 ayrı stilde Türkiye birincisi oldum." ifadelerini kullandı.

        Yüzmede çok iyi yerlere gelmek ve milli takıma girmek istediğini vurgulayan Mehmet, "Tabii bu, çalışarak oluyor. En iyi şekilde çalışıp derecelerimi geliştireceğim. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyorum. Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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