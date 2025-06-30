Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, yangın bölgelerine ilişkin konuştu:

        Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Yangın bölgelerinde zarar gören hayvanların tedavi ve bakımı için tüm meslektaşlarımızın göreve hazır olduğunu buradan duyurmak istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 22:09 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, yangın bölgelerine ilişkin konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Yangın bölgelerinde zarar gören hayvanların tedavi ve bakımı için tüm meslektaşlarımızın göreve hazır olduğunu buradan duyurmak istiyorum." dedi.

        Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Eroğlu, 13 ilde yaşanan orman yangınları nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtti.

        Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Eroğlu, "Yangın bölgelerinde zarar gören hayvanların tedavi ve bakımı için tüm meslektaşlarımızın göreve hazır olduğunu buradan duyurmak istiyorum." dedi.

        Veteriner hekimlerin yenilikçi, teknolojik açıdan yetkin ve sosyal ilişkilerinin güçlü olması gerektiğini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

        "Hep birlikte mesleki etikten kurumsallaşmaya kadar her konuya sahip çıkalım, mesleğimizin itibarını koruyalım, ona leke getirecek hiçbir davranış ve uygulamanın içinde olmayalım. Birbirimize destek olalım, sevip sayalım ve meslekte birlikteliği devam ettirelim. Ümitsizliğe kapılmadan, gerçekleri görerek, günü kurtarma değil, geleceğe sahip olma adına hareket edelim. İnsanları yaşatan ve başarıya götüren en önemli unsurun daha çok çalışmak olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bizler, sizler ile hep güzellikleri paylaşmak istiyoruz."

        Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar ise "Bugün mezun olurken, yalnızca bilgiyle değil, yaşanmışlıkla, deneyimle ve dayanıklılıkla donanmış birer hekim olarak ayrılıyorsunuz. Artık sadece veteriner hekim değilsiniz, aynı zamanda bir fakültenin ruhunu taşıyan ilklerden, ilk sahip çıkanlardan birisiniz." diye konuştu.

        Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı da veteriner hekimliğin sadece meslek değil aynı zamanda sorumluluk ve vicdan meselesi olduğunu belirterek, "Çünkü sizler, hayvan sağlığının, insan sağlığının, çevre sağlığının ve gıda güvenliğinin teminatı olacaksınız. Unutmayın ki veteriner hekimlik, hem bilimsel hem etik hem de insani yönü güçlü bir meslektir." ifadelerini kullandı.

        Program öğrencilerin yemin etmesi ve kep fırlatılmasının ardından sona erdi.

        Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Önder Alkan, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüsamettin Ekici, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan ile öğrenciler ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Kastamonu'da hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Küre ilçesinde sağanak etkili oldu
        Küre ilçesinde sağanak etkili oldu
        Her hafta 60 kilometre katedip antrenmana katılan engelli yüzücü, Türkiye ş...
        Her hafta 60 kilometre katedip antrenmana katılan engelli yüzücü, Türkiye ş...
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale g...
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk kullanılmaz hale g...
        70'inden sonra başladığı kağıt rölyef sanatında yaptığı eserler evini süslü...
        70'inden sonra başladığı kağıt rölyef sanatında yaptığı eserler evini süslü...