Kastamonu Müzesi'nde 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcı sergileniyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Müzesi'nde sergilenen 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcının, bilinen üç örneğinden biri olduğu tahmin ediliyor.

Cumhuriyetin 102. yılına özel, "102. Yılda 102 Sergi, Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" temasıyla hazırlanan bronz eserler sergisinde yer alan Hitit Kılıcı, diğer 51 eserle Kastamonu Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Müzedeki eserlerden 42 santimetre uzunluğunda, 6 santimetre genişliğindeki Hitit kılıcı, ilgi çeken eserler arasında yer alıyor.

Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale, AA muhabirine, Kastamonu Müzesi'nde önemli eserler bulunduğunu söyledi.

Müze binasının 1911 yılında yapılmış tarihi bir yapı olduğuna işaret eden Kale, "Müze, 1941 yılında Kastamonu, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop gibi çevre illerdeki tarihi eserlerin toplandığı depo olarak kullanılmaya başlanmış. Eserler çoğalınca 1952 yılında burası müze olmuş, o tarihten beri müze olarak kullanılmaktadır. Müdürlüğümüz envanterinde 1888 arkeolojik eser, 31 bin 952 sikke ve 6 bin 46 etnografik eser mevcut." dedi.